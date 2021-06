Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai O RempArts Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

O RempArts Obernai, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Obernai. O RempArts 2021-07-16 – 2021-07-16

Obernai Bas-Rhin Ce nouveau rendez-vous est dédié aux artistes et artisans d’art régionaux.

Venez à leur rencontre pour découvrir ou acheter leurs réalisations : peintures, sculptures, aquarelles, porcelaine cristallisée, céramiques, créations textiles, bijoux … Ce nouveau rendez-vous est dédié aux artistes et artisans d’art régionaux.

Lieu Obernai