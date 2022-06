Ô pluie Couloisy Couloisy Catégories d’évènement: Couloisy

Création Mondiale de Bernadette Clozel

Création Mondiale de Bernadette Clozel

Pièce pour la classe de percussions, jeune chœur, grand chœur mixte et chœur de chambre. La compositrice a choisi deux poèmes évoquant la pluie, Il pleut de Raymond Queneau et L'eau vive de Claude Roy.

