du mardi 12 avril au samedi 30 avril à Médiathèque Sud

Exposition de 10 linogravures originales de Pascale Etchecopar, illustratrice plasticienne. La linogravure est une technique de gravure proche de la gravure sur bois, qui se pratique sur le linoleum. À l'origine utilisé pour recouvrir les sols, c'est au début du XXe siècle que le « lino » est utilisé pour la gravure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:30:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:30:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T17:00:00

