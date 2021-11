Ô mon frère – Marche rond, tourne droit ! Kembs, 16 février 2022, Kembs.

Ô mon frère – Marche rond, tourne droit ! Kembs

2022-02-16 20:00:00 – 2022-02-16 20:40:00

Kembs 68680 Kembs

EUR Première partie : O mon frère

Une pièce sensible et poétique qui trouve son inspiration dans l’univers photographique de Josef Koudelka. Comme issus de ces clichés en clair-obscur, trois hommes éprouvés par la vie cheminent à travers leur souvenirs. La rugosité gestuelle se fait tendre sur les musiques de Leonard Cohen, pour évoquer avec force la beauté du lien fraternel, la rudesse et la mélancolie de l’exil.

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm

interpretation: Christian Ben Aïm, François Ben Aïm, Remi Leblanc-Messager

Deuxième partie : Marche rond, tourne droit !

Accidents, surprises et détournements provoquant de multiples réactions en chaîne inattendues, constituent autant de figures de style à la source d’inspiration de Facéties et donc de sa déclinaison en trio, qui laisse libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm

interpretation: Christian Ben Aïm, Thibaut Eiferman, Emilio Urbina ou Marie Lévénez

