Agnès DEL AGUILA vous accueille dans son atelier au coeur du village de La Neuville en Hez dans l’Oise pour vous faire découvrir la technique du feutrage à l’aiguille.

De la laine cardée de mouton, des outils de feutrage, du feutre ou de la feutrine pure laine… Agnès vous expliquera les différentes étapes de la conception d’un motif et la réalisation d’un ouvrage feutré.

N’hésitez pas à venir découvrir cette technique artistique méconnue

Agnès DEL AGUILA dispense des ateliers d’initiation au feutrage tout au long de l’année. N’hésitez pas à découvrir la technique et l’agenda des prochains cours programmés sur le site Ô Merveille !

Ateliers d’intiation au feutrage

