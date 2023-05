Balèti ô marches du palais, Lodève (34) Balèti ô marches du palais, Lodève (34), 2 juin 2023, . Balèti Vendredi 2 juin, 20h30 ô marches du palais, Lodève (34) 6€ (4€ adhérents) Au son des percussions, accordéon, guitare, hautbois, épinettes …les musiciens font danser bourrées, polkas, mazurkas, scottish, brise pied… Ils proposent aussi d’initier les débutants au pas de ces danses traditionnelles pour entraîner toutes et tous dans une ambiance festive. source : événement Balèti publié sur AgendaTrad ô marches du palais, Lodève (34) 2, Boulevard Jean Jaurès

ô marches du palais, 34700 Lodève, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42947 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu ô marches du palais, Lodève (34) Adresse 2, Boulevard Jean Jaurès ô marches du palais, 34700 Lodève, France Age max 110 Lieu Ville ô marches du palais, Lodève (34)

ô marches du palais, Lodève (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//