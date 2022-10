Ô Mama Ô

Ô Mama Ô, 19 novembre 2022, . Ô Mama Ô



2022-11-19 – 2022-11-19 EUR 7.5 7.5 Au travers du voyage rêvé d’un petit poisson savon qui s’échappe par le tuyau de la baignoire pour se plonger dans le ruisseau et finir dans le roulis d’une vague qui le jette sur la plage, c’est de l’eau qu’il s’agit. L’eau dans tous ses états…

De l’eau du bain à l’eau qui tombe du ciel en passant par l’eau des mers et océans. Une aventure toute en douceur, dans un univers chaud et rassurant comme le ventre d’une maman.



Un bocal géant à ciel ouvert dans lequel viendront « baigner » les enfants, la comédienne et le musicien.



Cie Théâtre en flammes

Dès 6 mois



Festival Escargot tout chaud

