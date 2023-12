NAWELL MADANI LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence Catégorie d’Évènement: Aix-en-Provence NAWELL MADANI LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 2 février 2024, Aix En Provence. Après 5 ans d’absence et un retour remarqué au Marrakech du Rire, Nawell Madani revient sur scène avec un nouveau spectacle en rodage.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:30

LA COMEDIE D'AIX – AIX EN PROVENCE
8, AVENUE DE LA VIOLETTE
13100 Aix En Provence

