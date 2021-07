Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur Jura, Villard-Saint-Sauveur Ô Jurassik : Multi-activités Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Jura

Villard-Saint-Sauveur

Ô Jurassik : Multi-activités Villard-Saint-Sauveur, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Villard-Saint-Sauveur. Ô Jurassik : Multi-activités 2021-07-19 13:30:00 – 2021-07-23 17:00:00 Place de la Mairie Hameau de l’Essard

Villard-Saint-Sauveur Jura Villard-Saint-Sauveur 65 EUR Ô Jurassik – Multi-activités Du 19 juillet au 23 juillet, de 13h30 à 17h, à la Mairie de l’Essard. Ô Jurassik vous propose 1 semaines d’activités pour vos enfants.

Lundi : Handball

Mardi : footgolf

Mercredi : Atelier cirque

Jeudi : Thèque

