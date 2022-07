O Jardins voisins à Houssay Houssay, 3 septembre 2022, Houssay.

O Jardins voisins à Houssay

Houssay Loir-et-Cher

2022-09-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-03 01:00:00 01:00:00

Houssay

Loir-et-Cher

Houssay

O Jardins voisins à Houssay. Une quinzaine d’artistes musiciens, comédiens ou plasticiens proposeront dans les jardins des villageois, des spectacles et activités tout au long de l’après-midi et un bal/guinguette clôturera cette journée sur la place de la mairie. Sept jardins ont été retenus pour accueillir ces artistes et une trentaine de personnes ont répondu présent pour nous soutenir bénévolement. Programme : du spectacle vivant dans les jardins, ses ateliers évasifs autour des jardins de la salle des fêtes… Programme complet ci dessous.

Déambulation artistique. De nombreux échanges avec les artistes résidant à Houssay ont fait émerger une volonté commune d’offrir aux villageois un moment de rencontre artistique convivial.

+33 6 25 41 13 77

O Jardins voisins à Houssay. Une quinzaine d’artistes musiciens, comédiens ou plasticiens proposeront dans les jardins des villageois, des spectacles et activités tout au long de l’après-midi et un bal/guinguette clôturera cette journée sur la place de la mairie. Sept jardins ont été retenus pour accueillir ces artistes et une trentaine de personnes ont répondu présent pour nous soutenir bénévolement. Programme : du spectacle vivant dans les jardins, ses ateliers évasifs autour des jardins de la salle des fêtes… Programme complet ci dessous.

Pixabay

Houssay

dernière mise à jour : 2022-07-08 par