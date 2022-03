Ô JARDIN Parc de loisirs Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

La Ville vous attend au parc de loisirs le dimanche 15 mai pour la manifestation Ô Jardin, qui fait la part belle à la nature et à la biodiversité. Venez profiter d’une belle journée familiale ponctuée de différentes animations et d’échanges entre habitants. Programme à venir.

Des animations gratuites pour tous sur le thème de la nature et de la biodiversité ! Parc de loisirs rue Francis Poulenc 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

