Gironde Saint-Sève . 25 25 EUR Apprendre à reconnaître les plantes sauvages de saison, savoir les cueillir et les cuisiner pour profiter de leurs bienfaits … Voilà les objectifs d’une journée d’apprentissage où nous passerons du jardin à la cuisine pour préparer un repas « sauvage » collectif, puis le déguster ensemble !

+33 6 51 47 09 40 Ô Jardin des Kamis Ot La Réole

