“O Janis !” par Hélène PALARDY Velles (52500), 13 novembre 2021, Saint-Astier.

“O Janis !” par Hélène PALARDY

Velles (52500), le samedi 13 novembre à 20:30

_C’est d’abord en tant que chanteuse rock qu’Hélène Palardy monte sur scène. Pendant ses études de lettres, elle effectue un mémoire sur le conte à l’hôpital, croise des histoires qui l’emmènent au cœur d’un autre imaginaire, d’une autre parole. En 2008, elle reçoit le Prix du public au Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue puis elle intègre le Labo de la Maison du Conte._ _En février 2020, accompagnée de la conteuse Myriam Pellicane elle peaufinait sa création dédiée à Janis Joplin, dans le cadre d’une résidence artistique avec les Foyers Ruraux de Haute-Marne. Cette année, elle vous présentera l’aboutissement de ce travail et un spectacle jeune public._ “O Janis !” ———– Le Rock a ses mythes et des symboles, Janis Joplin en fait partie. Dans les années 60, elle fait une entrée fracassante dans le panthéon du rock et bouscule les normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix « noire » marque son époque et devient une légende à 27 ans. Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec Janis Joplin depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie de concert. L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes.

Plein Tarif: 7€ – Tarif réduit: 5€ (adhérent, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap…) – Gratuit pour les moins de 16 ans / Réservation auprès de l’association Vellaminuit

Spectacle Tout Public à partir de 14 ans

Velles (52500) Salle des fêtes Saint-Astier Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00