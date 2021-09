Ô Janis ! Pannonica (Salle), 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 12€ tarif unique Accessible au Pass Culture (18 ans)Réservation sur www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 14 ans

L’histoire d’une étoile filante rock ! Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée fracassante dans le panthéon du rock et bouscule les normes. Comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix noire marque son époque et devient une légende à 27 ans. Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissés avec Janis Joplin depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie de concert. L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et de rappeler ce que son époque dit de la nôtre. Plus qu’un biopic, “Ô Janis” raconte comment Janis Joplin est devenue, en peu de temps, un modèle de force et de liberté pour plusieurs générations de femmes. Texte, chant, musique : Hélène Palardy – Mise en scène et dramaturgie : Anne Marcel – Écriture au plateau : Myriam Pellicane et Anne Marcel – Écriture vocale : Myriam Pellicane et Hélène Palardy – Arrangements musicaux : Marc Savev et Hélène Palardy.

Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 72 10 10 http://www.pannonica.com https://www.lelapinblanc.org/