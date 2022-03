Ô Janis ! Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

**Hélène Palardy** partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec Janis Joplin depuis de nombreuses années. En s’accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie de concert. **_Avec Hélène Palardy /La Compagnie les 3 Pas_** _● Durée : 1 h ∙ Dès 14 ans ∙ Sur réservation_

Récit-concert reposant sur l’énergie et l’émotion que transmet son interprète, Hélène Palardy raconte et joue la chanteuse rock de légende Janis Joplin. Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

2022-06-24

