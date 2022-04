“O” – Hommage à Marseille – Albino Palomaro Marseille 6e Arrondissement, 16 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

"O" – Hommage à Marseille – Albino Palomaro L'Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

2022-05-16 10:00:00 – 2022-06-10 17:00:00 L'Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Influencé par le monde grec et ses origines calabraises, Albino Palamara est à la fois peintre, sculpteur et mosaïste.



O comme “Omaggio” (hommage), “Origine dell’ Odissea” (origine de l’Odyssée). O’ comme l’orgasme procuré par l’art. Ô pour refléter une exclamation et exprimer une émotion, un sentiment, une sensation : surprise, stupeur, horreur… Dans le cadre de cet “Hommage à Marseille”, il vous propose de découvrir ses créations artistiques dont certaines ont été réalisées dans la cité phocéenne à partir de matériaux qu’il y a glanés !



Vous pourrez vous plonger dans un univers artistique protéiforme : peintures (acrylique, pastel…), dessins sur assiette, sculptures, dessins sur pierres… Arbres de cœurs, rencontres de visages et personnages, “Rébuffat à la conquête des cimes”, “Artémis au temps du Covid” sont autant d’œuvres d’art que vous pourrez contempler et admirer.



Né dans le berceau de la Grande-Grèce, Albino Palamara a grandi à Africo, en Calabre, puis à Zagorolo dans les environs de Rome. La fibre artistique et les engagements politiques de sa famille élargie ont fortement influencé sa sensibilité et ses pratiques artistiques. L’art préhistorique, l’art classique grec et plusieurs artistes ont façonné son univers artistique : certains talentueux mais méconnus, d’autres plus célèbres comme Modigliani, Picasso, Gaudi, Balthus, Miro, Kandisky ou De Chirico. Puisant dans de multiples sources d’inspiration, il s’est adonné à diverses formes d’art : le dessin, la peinture, la sculpture, la mosaïque mais aussi le design, le graphisme, l’orfèvrerie… Ses recherches, explorations et expérimentations lui permettent de développer une esthétique jouant particulièrement avec les couleurs et les formes. La vie, la vie quotidienne, la société et les rapports humains constituent des thèmes de recherche privilégiés tout au long de son parcours. Aimant faire feu de tout bois, il utilise une multitude de matières et de techniques. A travers l’utilisation de matériaux le plus souvent bruts, recyclés, récupérés ou reconstitués (pierre, bois, argile, peinture, métal…), il cherche à recueillir les aspects les plus profonds de la postmodernité et à proposer une lecture critique de la société, en maniant autant que possible l’ironie et la satire.



Vernissage de l’exposition O vendredi 13 mai à 18h30, en présence de l’artiste italien Albino Palomaro.

Retrouvez les oeuvres de l’artiste Albino Palomaro à L’Arca delle lingue du 16 mai au 10 juin.

http://www.arcadellelingue.fr/

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement

