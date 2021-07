Marseille centre Léo Lagrange frioul (15 Chemin de Saint-Estève) Bouches-du-Rhône, Marseille Ô Frioul festival centre Léo Lagrange frioul (15 Chemin de Saint-Estève) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet à centre Léo Lagrange frioul (15 Chemin de Saint-Estève)

Le premier festival organisé par le collectif Borderline & Le Club du Son au sein du centre Léo Lagrange sur le mythique archipel du Frioul (transport A/R sur l’île inclus) Jeudi : Catastrophe nue + Courrier Sud + Else Vendredi : Camel Power Club + Victor Solf + Chrystal Murray Samedi : Myd (live band) + Jean Tonique + Claire Laffut

A partir de 34,50€

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T23:59:00

