Ô fontaine | spectacle pour enfants Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye, samedi 23 mars 2024.

Ô fontaine | spectacle pour enfants Un spectacle pour enfants, entre imaginaire et émerveillement, pour découvrir et célébrer l’eau, cette ressource si fragile et précieuse ! Samedi 23 mars, 17h00 Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Spectacle pour enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’au moins un adulte Réservation obligatoire sur maisondulacdegrandlieu.org

Le spectacle pour enfants Ô fontaine est une histoire de transmission entre un père et son fils. C’est le récit d’un souvenir, un événement fondateur qui remonte à l’enfance de Paul, alors qu’il buvait l’eau de la fontaine au fond du jardin familial. L’eau qui le fascinait tant et faisait chanter toute la famille, le soir après l’école. Devenu adulte, Paul partage avec tendresse et passion son émerveillement devant le spectacle renouvelé de l’eau.

