O FIL DE L’O ROLLER Toulouse, samedi 25 mai 2024.

O FIL DE L’O ROLLER Toulouse Haute-Garonne

Rolleurs, Rolleuses, Roforets, Roforettes, ne ratez pas l’édition ROFOR 2024 !

Un week-end de randonnée en roller au fil de l’eau de Toulouse à Moissac.

Au programme, du sport, de la culture, de la bonne humeur et de la convivialité !

Samedi 25 mai Grande randonnée de 70km de Toulouse à Moissac (incluant 2 ravitaillements, le repas du soir à Moissac et le retour en bus). Départ prévu à 8h30 et arrivée vers 18h30. Départ de Moissac en bus vers 22h.

Dimanche 26 mai Randonnée culturelle dans Toulouse (incluant le repas du midi)

+ Quelques surprises à découvrir sur place ! Départ prévu à 10h place du Capitole.

De la bonne humeur, de la convivialité, l’ambiance festive de Roulez Rose

L’évènement est ouvert tout le week-end aux adultes et mineurs de plus de 15 ans et le dimanche aux adultes et aux mineurs (sans limite d’âge) accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire sur le site internet de Roulez Rose. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie rofor@roulezrose.com

L’événement O FIL DE L’O ROLLER Toulouse a été mis à jour le 2024-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE