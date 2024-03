« Ô Divin Nectar des Dieux » fantaisie lyrique de et avec Nathalie Marcillac Beynat, dimanche 17 mars 2024.

« Ô Divin Nectar des Dieux » fantaisie lyrique de et avec Nathalie Marcillac Beynat Corrèze

Les Amis de Beynat vous proposent de « célébrer le vin, la vie, la nature…dans une fantaisie musicale qui nous conduit de l’opérette à l’opéra en passant par la chanson populaire.

Et en prime une dégustation de vin paillé et du jus de pomme pour les plus jeunes !

entrée 13 € (8 € moins de 12 ans)

(la salle est grande, pas de nécessité de réservation) 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine amisdebeynat@orange.fr

L’événement « Ô Divin Nectar des Dieux » fantaisie lyrique de et avec Nathalie Marcillac Beynat a été mis à jour le 2024-03-03 par Corrèze Tourisme