Ô De Mon Chéri Sunset & Sunside, 15 septembre 2021

Sortie d’album « Love for sale » Comme un bouchon qui saute de son magnum, Ô de mon Chéri et sa bande de garçons aussi joyeux qu’élégants (Gwen Ollivier, John Dufossé et Etienne Favier), vous révèleront un millésime enivrant et pétillant de Jazz vintage. Laissez-vous entraîner par leur revisite de quelques standards du répertoire et d’autres perles moins connues, en faisant un petit détour par la chanson française et les rythmes cubains! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside https://www.sunset-sunside.com/2021/9/artiste/3838/7617/

