Ô de mon Chéri 38Riv Jazz Club Paris, 22 décembre 2023 21:30, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Jazz, swing & chanson française 20’s-50’s

Comme un bouchon qui saute de son magnum, ce quartet vous révèlera un millésime enivrant et pétillant de Jazz vintage. Avec sa bande de garçons aussi joyeux qu’élégants, Ô de mon Chéri revisite quelques standards du répertoire et d’autres perles moins connues, en faisant un petit détour par la chanson française et les rythmes cubains. Se glissant tantôt dans la peau d’Aznavour, tantôt dans celle de Billie Holiday ou de Rose Murphy, la chanteuse parisienne envoûte les fantômes de Duke Ellington et de Cole Porter, et saupoudre d’années folles ce troisième millénaire qui en manque un peu.

Laissez-vous charmer !

Ô de mon Chéri : voix

John Dufossé : contrebasse

Etienne Favier : guitare

Erik Maunoury : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/25

