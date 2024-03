O CORNO, UNE HISTOIRE DE FEMMES · Avant-première & rencontre avec Jaione Camborda Cinéma le Louxor Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

TARIFS

Plein : 10,5 €

Réduit : 8,2 €

-26 ans : 5,50€

Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées.

CCU et CinéChèque acceptés.

Séance suivie d’une rencontre avec Jaione Camborda.

MARDI 19 MARS · 20H

AVANT-PREMIÈRE

O CORNO, UNE HISTOIRE DE FEMMES

De Jaione Camborda

ESPAGNE, PORTUGAL, BELGIQUE | 2024 | 1H45

Festival International du film de Saint-Sébastien 2023 – Grand Prix Concha de Oro

Festival Premiers Plans d’Angers 2024 – Sélection officielle en compétition

Festival du Premier Film d’Annonay 2024 – Sélection officielle hors compétition

1971,

Espagne franquiste. Dans la campagne galicienne, María assiste les

femmes qui accouchent et plus occasionnellement celles qui ne veulent

pas avoir d’enfant. Après avoir tenté d’aider une jeune femme, elle est

contrainte de fuir le pays en laissant tout derrière elle. Au cours de

son périlleux voyage au Portugal, María rencontre la solidarité féminine

et se rend compte qu’elle n’est pas seule et qu’elle pourrait enfin

retrouver sa liberté…

« O corno, une histoire de femmes, deuxième long-métrage de la réalisatrice basque Jaione Camborda,

est un drame intime puissant qui tourne autour des sujets de la

maternité et du droit des femmes à décider de leur corps et de leur

destin. Le film nous emmène sur l’île d’Arousa pendant l’année 1971.

Dans cette petite localité de Galice, Maria, pêcheuse de coquillages,

exerce aussi la fonction de sage-femme, avec ses voisines. On découvre

la sensibilité et l’attention que dédie Maria à ses compagnes dans une

séquence initiale brillantissime, où pendant environ dix minutes, on

assiste à l’accouchement d’une femme, que la caméra de Camborda observe

avec une attention et une délicatesse comme on en a rarement vu. (…)

Tout au long du film, les scènes mémorables s’enchaînent, où la

photographie de Rui Poças sait capter toute la beauté des paysages

environnants avec une sobriété éblouissante. L’authenticité indéniable

du film vient aussi du travail fondamental qu’ont fourni Melania Freire

sur les décors et Uxía Vaello sur les costumes. »

Cristóbal Soage – Cineuropa

Cinéma le Louxor 170 Boulevard de Magenta 75010

