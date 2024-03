Ô Comptoir du Numérique Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Orléans, mercredi 3 avril 2024.

Ô Comptoir du Numérique Espace culturel de création et fabrication numérique 3 avril – 1 juillet Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans Inscription obligatoire. Adhésion 10 €. Atelier 10 € les 2 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

Fin : 2024-07-01T09:30:00+02:00 – 2024-07-01T11:30:00+02:00

Atelier intergénérationnel thématique

Participez à un atelier créatif pour découvrir une activité ludique, partager un bon moment et échanger des idées. Atelier d’initiation et de réalisation encadré par nos animateurs pour un projet ponctuel.

Une occasion pour découvrir et tester des logiciels de création d’objets, apprendre à réaliser un objet en 3D utile ou éco. Vous amenez votre support ou on vous le fournit. Aucun niveau demandé.

Débutants et curieux : bienvenue !

Association ACTION NUMERIQUE 45100 Orléans 1 Place Sainte Beuve 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02385653 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@actionnumerique.fr »}]

Impression 3D Fabrication d’objets