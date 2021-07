O Captain, Mon Capitaine – Queen-A-Man Place Henri Baslé – St Brevin, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

O Captain, Mon Capitaine – Queen-A-Man

Place Henri Baslé – St Brevin, le jeudi 22 juillet à 21:00

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède, des suites du Sida. Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle/défilé en son honneur. Vêtus de jeans customisés et marcel blancs moulants, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de… Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

Sur inscription

Hommage burlesque, majorettes, danse

Place Henri Baslé – St Brevin 29 Avenue Brizeux, 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T21:00:00 2021-07-22T22:15:00