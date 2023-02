CONCERT O Bouchon Vicquois Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

CONCERT O Bouchon Vicquois, 10 février 2023, Nantes. CONCERT Vendredi 10 février, 19h30 O Bouchon Vicquois

sur réservation

concert de blues O Bouchon Vicquois 3 place du bourg Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez découvrir Marc Loy & Gilles Fégeant du Crazy Blues Company au restaurant » O Bouchon Vicquois ».

Sur réservation au 09 61 67 34 59

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu O Bouchon Vicquois Adresse 3 place du bourg Bellevue - Chantenay - Sainte-Anne Ville Nantes lieuville O Bouchon Vicquois Nantes Departement Loire-Atlantique

O Bouchon Vicquois Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

CONCERT O Bouchon Vicquois 2023-02-10 was last modified: by CONCERT O Bouchon Vicquois O Bouchon Vicquois 10 février 2023 Nantes O Bouchon Vicquois Nantes

Nantes Loire-Atlantique