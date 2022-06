Nzunza – Buhlebezwe Siwani, 10 juin 2022, .

Nzunza – Buhlebezwe Siwani

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-11

Première en France

Tout public



L’eau, dans sa dimension sacrée, occupe une place particulière pour les communautés noires et afro-descendantes que Buhlebezwe Siwani explore avec des installations et des performances. Artiste mais aussi Sangoma, guérisseuse spirituelle, ses rituels accompagnent la vie, la mort, et entretiennent des liens avec les royaumes ancestraux.



Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique dans le cadre du dispositif de co-programmation internationale

