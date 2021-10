Confolens Ferme Saint-Michel à Confolens Charente, Confolens NYOUZ (résidence annulée) Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Catégories d’évènement: Charente

Ferme Saint-Michel à Confolens, le vendredi 29 octobre à 20:30

Nous avons le regret de vous annoncer que la résidence du 25 au 29 octobre du groupe de jazz NYOUZ est annulée. Jazz Ferme Saint-Michel à Confolens 7 Place du Champ de foire Saint Michel Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T23:59:00

