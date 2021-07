Nyons Nyons Drôme, Nyons Nyons festiv’été : concert du choeur et orchestre des grandes écoles de Paris Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Nyons festiv'été : concert du choeur et orchestre des grandes écoles de Paris
2021-07-29 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-29 23:00:00 23:00:00
Rue de la Résistance Eglise Saint-Vincent
Nyons Drôme

Nyons Drôme EUR 2 2 Avec le programme « Songs of the Earth », le choeur du stage d’été du COGE (Choeur et Orchestre des Grandes Ecoles) dirigé par Frédéric Pineau vous propose un voyage musical au coeur de la nature. mairiedenyons@nyons.com http://www.nyons.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

