Marche découverte villeperdrix – sentier des oliviers Nyons, 22 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

En plein coeur des gorges de l’Eygues, empruntons ensemble ces paysages agricoles diversifiés classés zone Natura 2000 et abritants de nombreuses espèces animales et végétales..

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the Gorges de l’Eygues, let’s explore these diverse agricultural landscapes, classified as a Natura 2000 zone and home to numerous plant and animal species.

En el corazón de las Gorges de l’Eygues, pasee por este paisaje agrícola diverso, clasificado como zona Natura 2000 y hogar de numerosas especies animales y vegetales.

Im Herzen der Schluchten des Eygues können wir gemeinsam diese vielfältigen Agrarlandschaften erkunden, die als Natura-2000-Gebiet eingestuft sind und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beherbergen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale