Marché de la laine et Soie Place de la Libération Nord Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Marché de la laine et Soie Place de la Libération Nord, 3 septembre 2023, Nyons. Créateurs textiles, laine, soie, tissage.

Vêtements, fils, tissage, feutre de laine, tricot …

2023-09-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-03 17:00:00. .

Place de la Libération Nord

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Textile creators, wool, silk, weaving. Diseñadores textiles, lana, seda, tejido.

Ropa, hilos, tejido, fieltro de lana, tejido de punto . Textildesigner, Wolle, Seide, Weben.

Kleidung, Garne, Weben, Wollfilz, Stricken … Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Place de la Libération Nord Adresse Place de la Libération Nord Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Place de la Libération Nord Nyons

Nyons Place de la Libération Nord Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Marché de la laine et Soie Place de la Libération Nord 2023-09-03 was last modified: by Marché de la laine et Soie Place de la Libération Nord Place de la Libération Nord 3 septembre 2023 Place de la Libération Nord Nyons

Nyons Drôme