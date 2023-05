Marché des Potiers Place de la Libération Nord Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Marché des Potiers Place de la Libération Nord, 6 août 2023, Nyons. Une quarantaine d’exposants potiers se retrouvent chaque année à Nyons pour le traditionnel Marché des Potiers.

Atelier enfants l’après-midi.

Exposition..

Place de la Libération Nord

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Around 30 exhibitors gather each year in Nyons for the traditional Portters’ Market. Unos cuarenta expositores de cerámica se reúnen cada año en Nyons para el tradicional Mercado de Alfareros.

Taller infantil por la tarde.

Exposición. Etwa 40 Töpferaussteller treffen sich jedes Jahr in Nyons zum traditionellen Töpfermarkt.

Kinderworkshops am Nachmittag.

