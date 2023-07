Les Cyclos Nyonsais Nyons, 15 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Les Cyclos Nyonsais vous invitent dans le cadre des « 57e Olivades » à leur cyclo-balade découverte avec dégustation de produits du terroir..

2023-07-15 09:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the « 57e Olivades », the Cyclos Nyonsais invite you to take part in their discovery cyclo-balade with a tasting of local produce.

En el marco de las « 57e Olivades », los Cyclos Nyonsais le invitan a participar en su ciclobalada de descubrimiento con degustación de productos locales.

Die Cyclos Nyonsais laden Sie im Rahmen der « 57e Olivades » zu ihrer Entdeckungsradtour mit Verkostung regionaler Produkte ein.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale