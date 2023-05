Nathan Fraysse – Peintures Espace Roumanille, 12 juin 2023, Nyons.

L’intention de l’artiste est de créer une curiosité qui se contemple dans le but de questionner. Une invitation à être perdu ou à troubler note perception afin d’en concevoir une nouvelle..

2023-06-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Espace Roumanille place de la Libération

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The artist’s intention is to create a curiosity that is contemplated in order to question. An invitation to be lost or to disturb our perception in order to conceive a new one.

La intención del artista es crear una curiosidad que se contempla con el objetivo de cuestionar. Una invitación a perderse o a perturbar nuestra percepción para concebir una nueva.

Die Absicht des Künstlers ist es, eine Kuriosität zu schaffen, die man betrachten kann, um Fragen zu stellen. Eine Einladung, verloren zu gehen oder die Wahrnehmung zu verwirren, um eine neue zu entwerfen.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale