La Monnaie Miraculeuse Maison de Pays, 31 mai 2023, Nyons.

Projection et débat autour du film « La monnaie miraculeuse », mardi 31 mai à la Maison de Pays.

Accueil à 19h30, projection à 20h et débat à 21h30.

Au programme : la monnaie, sa création, son fonctionnement, ses alternatives..

2023-05-31 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-31 22:00:00. .

Maison de Pays Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening and debate around the film « La monnaie miraculeuse », Tuesday May 31 at the Maison de Pays.

Reception at 7:30 pm, screening at 8 pm and debate at 9:30 pm.

On the program: the currency, its creation, its functioning, its alternatives.

Proyección y debate sobre la película « La monnaie miraculeuse », martes 31 de mayo en la Maison de Pays.

Recepción a las 19h30, proyección a las 20h y debate a las 21h30.

En el orden del día: la moneda, su creación, su funcionamiento, sus alternativas.

Filmvorführung und Diskussion über den Film « La monnaie miraculeuse » am Dienstag, den 31. Mai im Maison de Pays.

Empfang um 19.30 Uhr, Vorführung um 20 Uhr und Debatte um 21.30 Uhr.

Auf dem Programm: die Währung, ihre Entstehung, ihre Funktionsweise, ihre Alternativen.

