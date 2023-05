Un peu perdu 9 rue Albin Vilhet, 13 mai 2023, .

Un spectacle de et avec Marion Frini, d’après l’album éponyme de Chris Haughton (éd. Thierry Magnier). Spectacle produit par Turbine Production..

2023-05-13 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

9 rue Albin Vilhet Médiathèque Drôme Provençale – Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show by and with Marion Frini, based on the eponymous album by Chris Haughton (published by Thierry Magnier). Show produced by Turbine Production.

Un espectáculo de y con Marion Frini, basado en el álbum homónimo de Chris Haughton (publicado por Thierry Magnier). Producido por Turbine Production.

Eine Aufführung von und mit Marion Frini, nach dem gleichnamigen Album von Chris Haughton (Thierry Magnier Verlag). Die Aufführung wurde von Turbine Production produziert.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale