Le vendredi 17 novembre 2023

de 23h00 à 06h00

A partir de 18 ans.

Porté par Le Hasard Ludique, le festival Nyokobop revient en 2023 dans 5 lieux parisiens pour 5 soirées concerts et club. Un format mi-club mi-concert à La Machine du Moulin Rouge le 17 novembre 2023 ! Mando-trap, kwaito-house, gqom, électro sabar, amapiano, min’yō électro, zague, nu-dabke, neo perreo, singeli, gommance, dancehall, gengetone… Expérimentales ou mainstream, DIY ou ultra-produites… Depuis 4 ans le festival Nyokobop donne un aperçu de l’immense diversité de musiques qui révolutionnent le paysage musical mondial, souvent nées dans les rues et les clubs. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/nyokobop-festival/ https://fb.me/e/NELiEnPh https://fb.me/e/NELiEnPh https://link.dice.fm/Vc0353586d71

