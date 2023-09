NYOKOBOP FESTIVAL 2023 La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement Catégories d’Évènement: ile de france

Paris-18E-Arrondissement NYOKOBOP FESTIVAL 2023 La Station – Gare des Mines Paris-18E-Arrondissement, 14 novembre 2023, Paris-18E-Arrondissement. Du mardi 14 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Après 4 éditions au Hasard Ludique, Nyokobop Festival revient à Paris du 14 au 18 novembre 2023 avec un tout nouveau format : 5 dates, 5 salles ! YENDRY + SADANSOLO

Mar. 14 nov. – La Gaîté Lyrique NONSO AMADI + LADY DONLI

Mer. 15 nov. – Petit bain en co-curation avec Mahalla

EL KONTESSA + BADIÂA BOUHRIZI + KOAST

Jeu. 16 nov. – Le Hasard Ludique en collaboration avec JETLAG

MS NINA + LA ZOWI + JETLAG GANG [club]

Ven. 17 nov. – La Machine du Moulin Rouge NIHILOXICA + NONE SOUNDS + ANTI-MASS [club]

Sam. 18 nov. – La Station – Gare des Mines Identité graphique : Chloé Grinenberger @chloe.grienenberger

▬▬ NOS PARTENAIRES

Ville de Paris, Île-de-France, Sacem, Le Bonbon, Manifesto XXI, Tsugi, JetLag et Mahalla

La Station – Gare des Mines 29 Avenue de la Porte d'Aubervilliers 75018 Paris-18E-Arrondissement Contact : https://nyokobopfestival.fr/

