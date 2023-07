EXPOSITION « POÈMES ROUILLÉS » D’ANTOINE BOUGUIER – CENTRALE 7 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu, 19 juillet 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Exposition « Poèmes rouillés » de l’artiste Antoine Bouguier à Centrale 7 du 18 septembre au 1er novembre..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 18:00:00. .

Nyoiseau Rue du carreau – Bois II

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Poèmes rouillés » exhibition by artist Antoine Bouguier at Centrale 7 from September 18 to November 1.

Exposición « Poèmes rouillés » del artista Antoine Bouguier en Centrale 7 del 18 de septiembre al 1 de noviembre.

Ausstellung « Poèmes rouillés » des Künstlers Antoine Bouguier in Centrale 7 vom 18. September bis zum 1. November.

