Nymphoses – Isabelle Senly (sculpture) – Un été ornais contemporain Mortagne-au-Perche, 11 juin 2022, Mortagne-au-Perche.

Nymphoses – Isabelle Senly (sculpture) – Un été ornais contemporain Mortagne-au-Perche

2022-06-11 – 2022-07-17

Mortagne-au-Perche Orne

Quand Isabelle Senly façonne ses Chrysalides, elle donne forme à un monde tout en spirales, replis et translucidités. Au fil des années, animé de poussées et de métamorphoses, ce monde a pris de nouvelles dimensions. Au gré des excroissances, des concrétions et des greffes, les chrysalides sont devenues d’imposants groupes de sculptures baroques, des Nymphoses dont l’état de transformation permanente offre leur énigme aux yeux des spectateurs.

L’éclairage des sculptures les illumine de l’intérieur : il affine la transparence de leur nacre, rend plus sensibles les zones d’ombres de leurs replis. Il en résulte un effet d’irréalité, une impression d’apesanteur. A .Malherbe

Visite libre tous les jours de 9h à 18h.

Mortagne-au-Perche

