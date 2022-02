Nylso & Lucas Méthé : dessins, 16 avril 2022, .

2022-04-16 Exposition visible dans le jardin divers de Maison Fumetti, au premier étage de la bibliothèque de la Manufacture, du mercredi 16 février au samedi 16 avril 2022. Les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h.

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Sur présentation d'un pass sanitaire. Tous publics

Un espace pour découvrir deux univers graphiques et narratifs aussi personnels que foisonnants. Dans cette exposition, Maison Fumetti propose un rapprochement entre Lucas Méthé et Nylso, deux auteurs majeurs de la scène de bande dessinée contemporaine, au dessin compulsif et quasi tactile. A vos agendas : une rencontre est prévue avec les artistes le jeudi 10 mars ! Lucas Méthé est né en 1983. Début 2000, il entame diverses collaborations avec les éditeurs de bande dessinée alternative. En 2001 et 2002, il publie deux numéros d’un « comix » photocopié, intitulé Des haricots. Suit un premier livre, Ça va aller (Ego comme x, 2005). Au cours d’une première résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême, il met en place les bases de ce qui deviendra L’Apprenti (Ego comme x, 2010) et en profite pour dessiner Mon mignon, laisse-moi te claquer les fesses (2008). En 2014 paraît Journal Lapin. Papa Maman Fiston est paru en chapitres dans la revue Tchouc-Tchouc, qu’il cofonde. Son dernier livre a été dessiné par François Henninger, Mystères de Jeannot et Rebecca, (L’Atelier du poisson soluble, 2018). Papa Maman Fiston a fait partie de la sélection officiel du festival d’Angoulême 2020. Nylso est l’auteur de la série Jérôme, éditée par FLBLB (Jérôme et le lièvre, Jérôme d’Alphagraph, Jérôme et Sultana, Jérôme et l’arbre, Jérôme et la route). Chaque livre est le récit initiatique du jeune Jérôme accompagné de sa fidèle bourrique, à la recherche de réponses à ses questions. Au fil des années, la série a obtenu un vrai succès populaire. En 2016, il publie son premier album chez Misma : Gros ours & Petit lapin, une grande fable philosophique touchante et poétique sur l’amitié.

0252107052 https://www.maisonfumetti.fr