Nyege Nyege Festival • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

ile de france Nyege Nyege Festival • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 14 juillet 2023, Aubervilliers. Le vendredi 14 juillet 2023

de 14h00 à 01h00

.Tout public. payant Tarif plein : 21.00 EUR

Tarif super réduit : 12.99 EUR

Tarif réduit : 15.99 EUR

Tarif plein late : 25.20 EUR

Le plus grand rendez-vous des musiques électroniques d’Afrique débarque au Point Fort d’Aubervilliers pour sa 2ème édition. Au programme : un feu d’artifice de performances live et DJ ! 14 juillet 2023 : jour de fête nationale, jour du NYEGE NYEGE FESTIVAL ! Un marathon d’enjaillement de 14h à 1h. ——— LINEUP ——— Kongi Suzi Analogue Faizal Mostrixx R3igndrops Sonic Interventions by OOTE Decay B2B Asna Popaul Amisi Charisse C Zakente MC Yallah Aunty Rayzor ft Ekiti Sound De Schuurman B2B Tatyana Jane Catu Diosis B2B PÖ PAM Soundsystem KZLK Violence Gratuite Cindy Pooch Judgitzu PÖ live Chrisman ft. Shobra El General Phelimuncasi Turkana Scorpio Qveen ft Maraboutage Chrisman B2B WULFFLUW XCIV Thii Nessym Leo PaLayeng Nsasi Tii Royos B2B Cream Cracker Top Klas DJ Travella Abo Sahar Sisso & Maiko ——— BILLETTERIE ——— Super Early birds : 12€ [ sold out ] Early birds : 15€ [ sold out ] Tarif plein : 20€ Tarif plein late : 24€ Tarif réduit : 15€ (Etudiant, demandeur d’emploi, porteur de handicap, Habitant de Seine-Saint-Denis, Pass Paris Grand Nord) Tarif super réduit : 12€ (Albertivillarien, – 18 ans, bénéficiaire du RSA) Sur présentation d’un justificatif SUR PLACE ⤷ Tarif plein : 25€ ⤷ Tarif réduit : 20€ (Etudiant, demandeur d’emploi, porteur de handicap, Habitant de Seine-Saint-Denis, Pass Paris Grand Nord) ⤷ Tarif super réduit : 12€ (Albertivillarien, – 18 ans, bénéficiaire du RSA) Sur présentation d’un justificatif Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Contact : https://www.lepointfort.com/events/nyege-nyege-festival-2023/ https://www.facebook.com/NyegeNyegeFestival https://www.facebook.com/NyegeNyegeFestival https://shotgun.live/fr/festivals/nyege-nyege-festival-2023

Nyege Nyege Festival • Le Point Fort d’Aubervilliers Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, ile de france Autres Lieu Le Point Fort d'Aubervilliers Adresse 174 Avenue Jean Jaurès Ville Aubervilliers Departement Paris Lieu Ville Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers

Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/