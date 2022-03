NyaDa en concert aux Piaules Belleville Les Piaules, 2 mars 2022, Paris.

NyaDa en concert aux Piaules Belleville

Les Piaules, le mercredi 2 mars à 20:30

Rendez-vous, le Mercredi 09 Mars 2022 pour un concert de NyaDa (Soul, Bossa, Pop, Indie, Rock,…) aux Piaules de 20h30 à 22h! Tanya Daviolio, In Alisa Nyada, est une jeune chanteuse et compositrice Italo-Vénézuélienne qui vit et performe avec sa guitare à Paris depuis 2021. Sa passion pour la musique la mène à faire des reprises et revisiter une vaste liste de chansons de ses artistes préférés. Son répertoire est un voyage dans différents styles et genres passant du Blues/Soul/Bossa-Nova à la Pop/indie/Rock, interprétant chanque chanson avec une voix Soul profonde, chaude et puissante. Née et élevée en Italie, NyaDA grandit dans un environnement artistique et commence à chanter dès son plus jeune âge. Sa créativité l’amène à composer ses propres chansons dès 2016 et possède aujourd’hui un répertoire de plus de 10 chansons. En 2019, elle s’installe à Paris et prend des cours de musique à l’école Atla de Pigalle, puis commence à livrer ses performances à travers des spectacles de rue, des évenements privés, des restaurants et des bars. Son objectif de performer plus dans les festivals et de sortir son premier EP « SKIN » cette année en 2022. Alors Venez profiter du concert de cette jeune artiste NyaDa pleine de devenir dans une ambiance conviviale avec à manger et à boire sur place. Entrée Libre Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ De 20h30 à 22h Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, Paris 11eme metro Belleville ou Couronnes ——————— Nyada [www.instagram.com/nyada.official/](http://www.instagram.com/nyada.official/) [www.youtube.com/channel/UCDJ_Ogyfmnn4IXB42IXr9sA/featured](http://www.youtube.com/channel/UCDJ_Ogyfmnn4IXB42IXr9sA/featured)

Entrée Libre

Venez profiter du concert de cette jeune artiste NyaDa pleine de devenir dans une ambiance conviviale avec à manger et à boire sur place

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T20:30:00 2022-03-02T22:00:00