Nyabinghi – Carte blanche à Siska, 9 décembre 2022, .

Nyabinghi – Carte blanche à Siska



2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09

EUR 12 12 O Night in Zion : Siska rassemble ses frères rasta autour des chants et percussions Nyabinghi. Les voix en harmonies accompagnées de tambours (bass-drum & akétés) communient dans une sorte de cérémonie gospel afro-caribéenne où l’on chante ensemble au rythme des battements du cœur… Un line up métissé : africains, antillais, nord-africains et marseillais… des percussions, des voix; une guitare acoustique et une section cuivre !



Ces tambours, originaires d’Ashanti soit le Ghana moderne ont survécu en Jamaïque via la traite transatlantique des esclaves. « The Lion of Judah shall break every chain and give us the victory again and again… ».



Les chants sont en anglais car la révélation et la prophétie de Marcus Garvey (jamaicain né en 1887 et émigré a Harlem) sont en anglais. Il est le premier meneur de la cause « black » et fait souvent allusion à l’Ethiopie dans ses discours: « Regardez vers l’Afrique, ou un roi noir sera couronné, roi des rois, lion conquérant de la tribu de Judah ». Le répertoire est composé de standards comme Rivers of Babylon, Rastaman Chant ou Satta Massagana pour les plus connus, mais aussi des titres de Ras Michael & the Sons of Negus ou de Count Ossie & ses Mystic Revelation of Rastafari et leur Grounation.



Pour la plupart ces textes sont inspirés de psaumes bibliques d’ou ressortent des thèmes majeurs comme celui de l’exil et du retour à la terre promise : l’Afrique.



Avec Siska, Ado Awansou, Jahby, Sabri Sta Ali, Bruno De Rougemont, Tubar, Fred Buram + Guest.

Take a ride by the rivers of Babylone.

Concert proposé dans le cadre d’une carte blanche à Siska.

dernière mise à jour : 2022-09-28 par