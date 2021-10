Genève AMR / Sud des Alpes Genève NY IS NOW : SAVANNAH HARRIS TRIO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

NY IS NOW : SAVANNAH HARRIS TRIO AMR / Sud des Alpes, 18 décembre 2021, Genève. NY IS NOW : SAVANNAH HARRIS TRIO

AMR / Sud des Alpes, le samedi 18 décembre à 20:30

Savannah Harris, batterie Or Bareket, contrebasse Jeremy Corren, piano

PRIX UNIQUE : 10 CHF

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T21:30:00

