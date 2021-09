NVST + Aasana + Soa + Tina Tornade Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 27 novembre 2021, Nantes.

2021-11-27

Horaire : 18:00 02:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Zone Rouge est un projet créé en 2019 par Soa et Aasana, deux résidentes de la webradio nantaise Radio DY10, qui vise à rendre visible les femmes et les personnes minorisées au sein des musiques électroniques. Le collectif du même nom rassemble sept DJs résidentes, une chargée de production, une scénographe et une quinzaine de soutiens artistiques et moraux. L’objectif : mener une réflexion autour de l’intersectionnalité pour permettre des dancefloors plus safe et des événements inclusifs pour tous·tes. NVST – Big Science, Serious Trouble – UK Bass + Acid Techno + Breakbeat : NVST est une DJ et productrice suisse, active au sein de la scène rave et musiques électroniques. Artiste engagée, elle fait partie du réseau Female:Pressure et du collectif féministe militant Statement. Elle est aussi résidente de LYL Radio en plus de ses activités de co-manager du label Big Science, qu’elle gère avec Warzou. C’est en 2015 que débute son histoire d’amour avec les musiques électroniques, année où elle commence à mixer et à organiser des raves à Genève. Après un séjour à Berlin, elle oriente sa musique vers la techno, l’UK Bass, l’acid et le breakbeat. Les sets de NVST se distinguent par leur patte unique et sombre, qui plonge son public dans une danse frénétique et cathartique. Soa – Zone Rouge – Breaks + Bass music + Dancehall : Co-fondatrice du collectif, Soa est une DJ nantaise dont la pratique musicale est au croisement des styles breaks, bass music, dancehall et trap. Après avoir travaillé pour le club Macadam, elle se lance dans le mix aux côtés d’Aasana et des DJs résidentes de Zone Rouge. Sa musique explore la thématique de l’identité et ses sets sont à l’image de sa vision résolument engagée : rythmés et percutants pour un dancefloor sans concession. Aasana – Zone Rouge – Breaks + Bass music + Deconstructed club music : Co-créatrice du collectif Zone Rouge, Aasana ouvre un passage dans un monde chaotique où l’espoir et la nostalgie coexistent. Elle y dévoile toutes ses sensibilités, accumulées et découvertes au fil du temps. Naviguant de l’ambient sombre à une bass music poignante, elle offre la lumière des sonorités breakées et le vacarme de la deconstructed club music pour laisser la trace d’une époque marquée par l’amertume.Tina Tornade – Zone Rouge, Fast & Furieuses – Breakbeat + Afrodrums + Bass music : Si Tina Tornade sème le vent, sûr que sa musique tumultueuse récolte la tempête. Active au sein de la scène musicale nantaise, elle a co-fondé le crew féministe Fast & Furieuses et elle est DJ résidente au sein du collectif Zone Rouge, où elle participe à mettre en lumière les artistes peu représenté·es. Aventureuse, elle aime les rythmes déroutants, de ceux qui font battre le cœur et bouger les hanches. Dancehall, Kuduro, Breakbeat ou encore Coupé-décalé, Tina Tornade assemble toutes les percussions, pourvu qu’elles soient mélodieuses..Une carte blanche de Trempo à Zone Rouge. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

