du mardi 8 mars au samedi 12 mars à Médiathèque Les Etoiles

Dans le cadre de l’évènement « Numérique en V.O » consacré à la découverte du numérique sous toutes ses formes, de nombreux ateliers gratuits seront proposés à la médiathèque les Étoiles du 8 au 12 mars. ———————————————————————————————————————————————————————————————————– ### Au programme * **08 / 03** > 17 h – 19 h : Découverte de la simulation de pilotage. Sur console nouvelle génération avec volant + pédalier. Tout public, à partir de 10 ans. * **09 / 03** > 10 h 30 – 12 h Cours de programmation pour enfants et ados avec Algorithmics – Arnaud Bidart, à partir de 7 ans. > 14 h 30 et 16 h Ateliers parents-enfants « L’espace dans tous les sens » par l’association LUMINEUX. Explorez la face cachée de la Lune et de Mars grâce aux outils numériques ! À partir de 7 ans. * **11 / 03** > 16 h 30 : Initiation au pilotage de drones, à partir de 6 ans. * **12 / 03** > 11 h – 13 h : Les P’tits Geeks : Imprimante 3D, atelier numérique parents-enfants. À partir de 5 ans. > 15 h – 17 h Imprimante 3D, tout public.

Ouvert à tous – Gratuit sur inscription – places limitées

Des ateliers, des jeux, des conférences, des stands pour tous. Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-03-08T17:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T15:30:00;2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-11T16:30:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

