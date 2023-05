Journée des Peintres & des Arts, 28 mai 2023, Nuzéjouls.

Nuzéjouls,Lot

Dimanche 28 mai. : L’association lieux ressources animations de Nuzéjouls (LRAN) organise la Journée des Peintres et des Arts. Les artistes pourront peindre sur un thème libre dans la rue et les environs du village.

Buvette et restauration toute la journée..

2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. EUR.

Nuzéjouls 46150 Lot Occitanie



Sunday May 28th. sunday, May 28: The association lieux ressources animations de Nuzéjouls (LRAN) organizes the Day of the Painters and Arts. The artists will be able to paint on a free theme in the street and the surroundings of the village.

Refreshments and food all day.

Domingo 28 de mayo. domingo 28 de mayo: La asociación lieux ressources animations de Nuzéjouls (LRAN) organiza la Journée des Peintres et des Arts. Los artistas podrán pintar sobre un tema libre en la calle y los alrededores del pueblo.

Refrescos y comida durante todo el día.

Sonntag, den 28. Mai. : Der Verein lieux ressources animations de Nuzéjouls (LRAN) organisiert den Tag der Maler und Künste (Journée des Peintres et des Arts). Die Künstler können zu einem freien Thema auf der Straße und in der Umgebung des Dorfes malen.

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT CVL Vignoble