NUYE LE PREO, 6 mai 2023, OBERHAUSBERGEN.

NUYE LE PREO. Un spectacle à la date du 2023-05-06 au 2023-05-06 20:00. Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

CIRQUE CONTEMPORAIN DURÉE : 1H DÈS 8 ANS Nuyevient du napolitain « nuje » qui signifie « nous ». Le spectacle explore les relations de couple ou de duo. Se connecter à l’autre, se toucher, se serrer la main, se prendre dans les bras, partager… Sur scène, six acrobates présentent main à main, exercices de voltige et portés acrobatiques. Équilibre et confiance, dualité, séparations et conflits… Chorégraphiée avec précision et fluidité, cette pièce allie tendresse, force et finesse. C’est ingénieux, surprenant, poétique et drôle ! EUR21.8 21.8 euros

Votre billet est ici

LE PREO OBERHAUSBERGEN 5 RUE GAL DE GAULLE 67205

CIRQUE CONTEMPORAIN

DURÉE : 1H

DÈS 8 ANS

Nuyevient du napolitain « nuje » qui signifie « nous ».

Le spectacle explore les relations de couple ou de duo.

Se connecter à l’autre, se toucher, se serrer la main, se prendre dans les bras, partager… Sur scène, six acrobates présentent main à main, exercices de voltige et portés acrobatiques. Équilibre et confiance, dualité, séparations et conflits…

Chorégraphiée avec précision et fluidité, cette pièce allie tendresse, force et finesse. C’est ingénieux, surprenant, poétique et drôle !

.2023-05-06.

Votre billet est ici