NUYE, 13 novembre 2022, .

NUYE



2022-11-13 17:00:00 – 2022-11-13

4 15 Les six acrobates nous entrainent avec bonheur

dans leur imaginaire, leurs voltiges et leurs jeux icariens, et nous offŠrent une performance impressionnante, oscillant entre force et douceur, qui nous invite à rêver à de nouveaux équilibres. Un intense voyage !

La compagnie eia a reçu de nombreux prix et, avec plus de 600 représentations données dans 18 pays, s’impose aujourd’hui comme une référence du cirque contemporain catalan.

Nuye explore la relation à l’autre sous toutes ses formes dans un décor en mouvement, terrain de jeu d’une multitude de figures acrobatiques, une paroi modulable percée de trous et de portes et munie d’un trampoline, telle une passerelle vers le ciel.

